Ральф Шумахер – о Михаэле: к сожалению, жизнь иногда несправедлива

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о своём старшем брате, семикратном чемпионе «Королевских гонок» Михаэле Шумахере.

«К сожалению, жизнь иногда несправедлива. Но мы должны это принять. Когда я вижу его детей, моё сердце улыбается. Если кто-то из членов семьи ищет моего совета, я всегда рядом. Но они прокладывают свой собственный путь в этом мире», — приводит слова Ральфа Bunte.

Михаэль дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года. Немец выступал в чемпионате мира до конца сезона-2006, а затем возобновил карьеру и провёл ещё три сезона в 2010-2012 годах, но завоевать восьмой чемпионский титул не сумел. С момента получения серьёзной травмы головы на горнолыжном курорте информация о состоянии здоровья Михаэля поступает крайне дозированно.

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