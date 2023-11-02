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Марко сообщил, что Алонсо может сам распространять слухи о переходе в «Ред Булл»

Марко сообщил, что Алонсо может сам распространять слухи о переходе в «Ред Булл»
Хельмут Марко
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о том, что пилот «Астон Мартина» Фернандо Алонсо, вероятно, сам распространяет слухи по поводу перехода в стан «красных быков» вместо мексиканца Серхио Переса.

«Что касается слухов об Алонсо: я могу себе представить, что Фернандо сам распространил их, потому что его результаты в «Астон Мартин» после блестящего старта сезона в последнее время были очень разочаровывающими. В конце концов, это будет не первый раз, когда он использует свои домашние СМИ для создания настроения.

Ещё раз для справки: у нас есть только спортивные цели, которые мы будем преследовать до последней гонки в Абу-Даби. И они таковы, что мы хотим выиграть все гонки и дать понять Пересу, что он займёт второе место», – приводит слова Марко F1-Insider.

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