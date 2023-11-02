Серхио Перес: нужно оставить Гран-при Мексики позади, должны проявить себя в Бразилии

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бразилии.

«Я действительно хотел выиграть свою домашнюю гонку, но уже нужно оставить разочарование позади и необходимо сконцентрироваться на том, чтобы завершить сезон на втором месте в личном зачёте.

Нам нужно провести отличный уикенд в Бразилии. Я уверен, что мы сможем добиться хорошего результата. Теперь я чувствую себя комфортнее в болиде. Это означает, что работа, которую мы с командой проделали вместе, с точки зрения настройки, начинает окупаться.

Бразилия – это совсем другой вызов, по сравнению с Мексикой. Но это всегда была отличная трасса, на которой с учётом проведения спринта у нас будет два шанса заработать очки в гонках», – приводит слова Переса Speed Week.

Напомним, на домашнем для себя Гран-при Мексики Перес попал в аварию в первом повороте, после чего пилот не смог продолжить гонку и досрочно завершил её.