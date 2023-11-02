Майкл Андретти ответил тем, кто считает, что приход «Андретти» в Ф-1 снизит доходы команд

Бывший пилот Формулы-1 Майкл Андретти, ответственный за желающую присоединиться к «Королевским гонкам» команду «Андретти», высказался о мнении, согласно которому приход его команды снизит доходы других участников чемпионата. Андретти рассказал, почему это не так.

«Мы считаем, что добавление большего количества автомобилей на стартовую решётку только поможет спорту. Да, кусок пирога будет разделён ещё больше, но мы чувствуем, что сможем привнести больше, чем извлечём», — приводит слова Андретти Motorsport.

Напомним, ранее некоторые руководители команд Формулы-1, в том числе босс «Мерседеса» Тото Вольф, выступали против прихода «Андретти» в «Королевские гонки».

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?