Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен не желает повторения конфликта с Пересом, который был на ГП-Бразилии

Ферстаппен не желает повторения конфликта с Пересом, который был на ГП-Бразилии
Ферстаппен и Перес
Комментарии

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, что не желает повторения конфликтной ситуации с напарником по команде Серхио Пересом на предстоящем Гран-при Бразилии.

Отметим, что на Гран-при Бразилии в сезоне-2022 Ферстаппен отказался пропускать Переса вперёд в гонке, тем самым нарушив прямой приказ из боксов команды, и не помог мексиканцу в борьбе за второе место в личном зачёте.

«Я думаю, что и в прошлом году (ситуация с командными приказами) не очень хорошо обсуждалась до начала гоночного уикенда. Давайте просто надеяться, что мы не попадём в подобную ситуацию. Я думаю, так будет лучше для всех», – приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Напомним, на данный момент Перес занимает второе место в личном зачёте пилотов, опережая третьего Льюиса Хэмилтона на 20 очков.

Материалы по теме
Хорнер прокомментировал слухи о возможной замене Алонсо на Переса в «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android