Ферстаппен не желает повторения конфликта с Пересом, который был на ГП-Бразилии

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, что не желает повторения конфликтной ситуации с напарником по команде Серхио Пересом на предстоящем Гран-при Бразилии.

Отметим, что на Гран-при Бразилии в сезоне-2022 Ферстаппен отказался пропускать Переса вперёд в гонке, тем самым нарушив прямой приказ из боксов команды, и не помог мексиканцу в борьбе за второе место в личном зачёте.

«Я думаю, что и в прошлом году (ситуация с командными приказами) не очень хорошо обсуждалась до начала гоночного уикенда. Давайте просто надеяться, что мы не попадём в подобную ситуацию. Я думаю, так будет лучше для всех», – приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Напомним, на данный момент Перес занимает второе место в личном зачёте пилотов, опережая третьего Льюиса Хэмилтона на 20 очков.