Ферстаппена попросили выбрать между Пересом и Риккардо, Макс ответил

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, отвечая на вопрос о предпочитаемом товарище по команде, заявил, что у него хорошие отношения как с Серхио Пересом («Ред Булл»), так и с Даниэлем Риккардо («Альфа Таури)».

«У меня всегда были прекрасные отношения с Даниэлем – и когда мы были товарищами по команде, и когда перестали ими быть. В то же время у меня отличные отношения с Чеко, поэтому я нахожу немного несправедливым сейчас сидеть здесь и говорить о том, кого бы предпочёл в качестве товарища по команде. В конце концов не мне принимать решения, так что я просто сосредоточен на своих выступлениях.

Если в следующем году напарником останется Чеко, то прекрасно — у меня с ним отличные рабочие отношения. Кроме того, он просто очень хороший парень. Если это будет Даниэль, то могу сказать, что у нас тоже замечательные отношения, и мы прекрасно поладим», — приводит слова Ферстаппена Racer.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии: