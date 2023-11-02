Джолион Палмер рассказал, что нужно сделать Серхио Пересу, чтобы остаться в «Ред Булл»

Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер рассказал о том, как мексиканскому пилоту Серхио Пересу сохранить место в «Ред Булл».

«Фактор домашней гонки и повышенный уровень адреналина, наверное, придали ему уверенности для такого отчаянного манёвра. В реальности шанс провернуть обгон был крайне мал, оставалось лишь надеяться.

Всегда легко рассуждать задним умом, и гонщики по-настоящему жалеют о таких ошибках, когда пыль укладывается. Авария стала точной копией оплошности Хэмилтона на старте в Катаре, когда британец в итоге признал свою вину.

Но Хэмилтон в последних гонках выступает сильно, он обрёл уверенность после обновления днища «Мерседеса» и, похоже, стал ближе к своей лучшей форме. Есть ощущение, что Перес вряд ли может себе позволить себе новые промахи, если хочет сохранить вторую позицию в чемпионате.

Что касается места в «Ред Булл», он постарается игнорировать давление и шум, которые угрожает создать форма Риккардо. Пилот может лишь сосредоточиться на себе, как бы трудно это ни было в свете всех этих негодований в прессе. Три достойных, безошибочных уикенда, и Перес должен оказаться зимой в безопасности и готовиться к перезагрузке перед сезоном-2024», – приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.