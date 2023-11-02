Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1 запретила гонщикам блокировать выезд с пит-лейна

Формула-1 запретила гонщикам блокировать выезд с пит-лейна
Комментарии

Формула-1 выписала предписание с целью исключения задержек соперников на пит-лейне во время квалификаций. С настоящего момента пилотам запрещено останавливаться на фастлейне.

Для того, чтобы гонщик отпустил болид, движущийся впереди, должно соблюдаться два условия: это позволительно сделать на участке между светофором и второй линией сейфти-кара; кроме того, пилот, создающий отставание, обязан отъехать максимально влево, чтобы его можно было обогнать справа.

Отметим, что проблемы с блокировкой выезда с пит-лейна возникали в Сингапуре и Мексике, где пилоты создавали гандикап, чтобы потом не отпускать соперников и при этом укладываться в максимально разрешённое время круга на трассе.

Напомним, с 3 по 5 ноября состоится Гран-при Бразилии. Этап в Сан-Паулу пройдёт в рамках спринтерского уикенда. В первый день соревнований пилоты примут участие в единственной практике, а затем выступят в квалификации.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Материалы по теме
Хаккинен назвал двух пилотов, способных бросить вызов Ферстаппену на Гран-при Бразилии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android