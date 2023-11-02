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Пилот «Феррари» Шарль Леклер: предпочёл бы победу, а не ещё один поул

Пилот «Феррари» Шарль Леклер: предпочёл бы победу, а не ещё один поул
Шарль Леклер
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал в преддверии Гран-при Бразилии, что больше хочет выигрывать в гонках, нежели оказываться на поул-позиции.

«Конечно, приятно сделать хет-трик из поулов, но, для меня воскресная гонка является намного важнее. К сожалению, сейчас у нас действительно нет машины, на которой можно было бы превратить поул в победу. Мы прилагаем все усилия, чтобы изменить это. Но да, я бы предпочёл в этот раз одержать победу, а не завоевать ещё один поул.

Мы прикладываем все усилия, чтобы вернуться к той форме, которая была у нас в начале сезона-2022. В то время мы действительно могли бороться за победы. Нам прежде всего не хватает гоночного темпа, но со времён Зандворта мы смогли добиться хорошего прогресса в этом отношении. Уверен, что мы сможем сократить отставание от лидеров», – приводит слова Леклера Speedweek.

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