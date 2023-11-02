Майкл Андретти – о «Хаасе»: это мы настоящая американская команда

Бывший пилот Формулы-1 Майкл Андретти заявил, что его команда «Андретти» сильно отличается от другого гоночного коллектива из США – команды «Хаас».

«У них не было инфраструктуры, они не могли построить собственный автомобиль. Это мини-«Феррари», ведь они просто покупают у «Феррари» всё, что только могут. У них даже инженеры «Феррари».

Я думаю, что у нас настоящая американская команда: у нас есть американский гонщик, у нас есть машина, построенная здесь, в США, и у нас есть американский двигатель, созданный здесь. Думаю, что это вызовет огромный интерес в США», — приводит слова Андретти Motorsport.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

Ранее Андретти ответил критикам, считающим, что приход «Андретти» в Формулу-1 снизит доходы команд.