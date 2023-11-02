Карлос Сайнс предложил протестировать другие варианты спринта в Формуле-1

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс порассуждал на тему спринта в Формуле-1, заявив, что нынешний формат является не самым лучшим и можно подумать над другими вариантами.

«Прямо сейчас я согласен, что шести спринтов в сезоне достаточно. Но при этом я согласен, что суббота слишком сильно раскрывает интригу, тем самым показывая, что произойдёт в воскресенье. Исходя из этого можно понять, чего стоит ожидать на первом отрезке гонки. Это явно идёт не на пользу. Потому что главное шоу — это гонка, сам Гран-при. Так что, если мы добрались до таких обсуждений то, скорее всего, стоит попробовать что-нибудь другое в субботу.

Может быть, стоит вспомнить о реверсивной стартовой решётке? Или о квалификации с одной попытки? Я не знаю. Но учитывая тот факт, что формат со спринтом является экспериментальным, можно протестировать другие идеи, чтобы лучше определить лучший формат.

Считаю, что при нынешнем формате со спринтом, субботние сессии не лучшим образом влияют на то, что затем происходит в гонке», – приводит слова Сайнса Motorsport.