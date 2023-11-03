Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Риккардо заявил, что вёл переговоры на следующий сезон только с «Альфа Таури»

Риккардо заявил, что вёл переговоры на следующий сезон только с «Альфа Таури»
Комментарии

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо в связи с информацией о его возможном переходе в «Ред Булл» на место Серхио Переса заверил, что вёл переговоры о контракте на сезон-2024 только со своей нынешней командой.

«Все переговоры о моём контракте на следующий год были связаны с «Альфа Таури». Честно, я считаю, что дойдёт только до этого. Меня долго не было, но быть на 10-м место и подняться на два месте в Кубке конструкторов — это круто. Это создаёт атмосферу, когда все вокруг довольны, поэтому я достаточно доволен этим и буду там, где я есть», — приводит слова Риккардо Fox Sports Australia.

Риккардо в середине сезона заменил за рулём «Альфа Таури» Ника де Вриса, однако провёл всего две гонки и выбыл почти на два месяца из-за травмы руки.

Материалы по теме
Что будет, если Переса правда уволят? 7 кандидатов на его место в «Ред Булл»
Что будет, если Переса правда уволят? 7 кандидатов на его место в «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android