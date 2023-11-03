Масса: мы судимся ради справедливости, а не против Хэмилтона

Экс-пилот Формулы-1, бразилец Фелипе Масса заверил, что иск о признании его чемпионом направлен на восстановление спортивной справедливости, и рассказал о коммуникации с Льюисом Хэмилтоном, который на сегодняшний день является чемпионом Формулы-1 сезона-2008.

«Нет, у нас не было никакого общения. Всё, что мы делаем, не против Льюиса. Я очень уважаю Льюиса как гонщика за всё, что он сделал, он один из лучших гонщиков в истории Формулы-1. У него так много рекордов и очень много титулов. То, что я делаю, направлено против результатов гонки, в ход которой вмешались. В тот момент произошла манипуляция. Тогда я лидировал, я был первым в гонке. Так что это ничего не имеет против Льюиса.

Мне очень нравится Льюис как гонщик, и он многое делает ради справедливости — в мире так много видов справедливости. Думаю, однажды ему придётся высказаться и рассказать о ситуации. Считаю, что совершенно ясно, что я ничего против него не делаю. Я делаю это ради справедливости спорта. Когда я был дома после интервью Берни Экклстоуна, после интервью Чарли Уайтинга в документалке Макса Мосли, который во время последней гонки в Интерлагосе знал, что произошло в Сингапуре, мой сын узнал про эту ситуацию и спросил меня, почему я ничего не делаю.

Поэтому я делаю это ради справедливости. Я действительно верю, что поступаю правильно в том, что делаю, потому что эта ситуация неприемлема. Мы не говорим о сломанном двигателе или о чём-то, что закончило мою гонку — мы говорим о манипуляциях, которые изменили результат», — сказал Масса в интервью PlanetF1.

Напомним, Масса настаивает на отмене результатов Гран-при Сингапура сезона-2008, так как на нём произошла умышленная авария пилота «Рено» Нельсона Пике-младшего. В случае отмены итогов того этапа Масса опередит Хэмилтона в личном зачёте и должен будет считаться чемпионом мира.