«Уильямс» задействует Сарджента на постсезонных тестах. У пилота нет контракта на 2024-й

В преддверии завершения сезона-2023 команда «Уильямс» объявила состав пилотов, которые будут принимать участие в постсезонных тестах в Абу-Даби по завершении последнего этапа чемпионата.

Помимо объявленной ранее информации о том, что юниоры Зак О'Салливан и Франко Колпинто примут участие в заездах, время за рулём «Уильямса» также разделят их действующие пилоты Александер Албон и Логан Сарджент. Отметим, что именно в «Уильямсе» осталось единственное вакантное место на сезон-2024, так как о продлении контракта с американским гонщиком Логаном Сарджентом не было объявлено.

Отметим, что в своём дебютном сезоне в Формуле-1 Сардженту однажды удалось занять место в топ-10 на одном из трёх домашних этапов — Гран-при США в Остине.