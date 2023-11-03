Паддок на трассе в Имоле, где проходит Гран-при Эмилии-Романьи, вновь затопило

На трассе в Имоле, где проходит Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, вновь затопило паддок. Напомним, ранее в этом году трасса уже сталкивалась с похожей проблемой, что привело к отмене этапа сезона-2023.

Согласно сообщению Motorsport, река Сантерно вышла из берегов. Все объекты, расположенные во втором паддоке, полностью в воде, также повреждён медицинский центр и электрическая подстанция. Ранее в регионе сообщалось о проливных дождях в начале ноября, чтобы предотвратить последствия, подобные майским.

Во время наводнения на трассе никого не находилось, в результате наводнений никто не пострадал, сообщалось лишь об одной спасённой ночью девочке. Администраторы трассы предприняли действия по уменьшению уровня воды.