Хельмут Марко: не знаю, сколько раз говорил об этом, у Переса есть контракт на 2024 год

Советник «Ред Булл», 80-летний Хельмут Марко высказал уверенность в том, что мексиканский пилот Серхио Перес останется в команде на сезон-2024, как прописано в его контракте. Помимо этого, Марко выразил сожаления об аварии Переса на домашнем Гран-при Мексики.

«В какой-то момент гонки он пытался обогнать оба болида «Феррари», что было смелым шагом, но вылет с трассы не мог произойти в более неудачное время. Это было абсолютным шоком для нас.

Не более чем несчастный случай в гонке. Подобные вещи могут случаться. Это был гоночный инцидент. Чеко был на внешней траектории, а Леклер – на внутренней. Это очень обидно.

Не знаю, сколько раз мне придётся вам это говорить, но у него [Переса] есть контракт на 2024 год», — сказал Марко Sky Sport Germany.