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Масса: юристы «Феррари» всегда отказывались бороться за пересмотр итогов сезона-2008

Масса: юристы «Феррари» всегда отказывались бороться за пересмотр итогов сезона-2008
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Экс-пилот Формулы-1, бразилец Фелипе Масса заявил, что представители «Феррари» никогда не поддерживали его в борьбе за пересмотр результатов Гран-при Сингапура 2008 года. Напомним, если результаты гонки будут аннулированы, Масса опередит Льюиса Хэмилтона в личном зачёте пилотов и должен будет считаться чемпионом мира.

«Я знал, что, возможно, в Сингапуре в 2008 году что-то было не так, и я всегда пытался поговорить с юристами «Феррари», пытаясь подтолкнуть их к тому, чтобы они высказались на тему того, что произошедшее неправильно для нас. Но они всегда отказывались, прикрываясь правилами, согласно которым итоги чемпионата не могут быть изменены.

Поэтому я доверял им, потому что сам не являюсь юристом, но после слов Берни Экклстоуна мы поручили команде юристов работать над этим, и, честно говоря, вся команда очень мотивирована этим делом, и мы определённо верим, что сможем побороться за изменение результата», — приводит слова Массы Racingnews365.

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