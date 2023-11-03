В Mercedes-AMG представили ещё более мощную версию GT2 — она развивает 739 л.с.

Компания Mercedes-AMG представила ещё более мощную версию спорткара GT2 — GT2 Pro. Новинка получила четырёхлитровый битурбо V8, который в режиме push-to-pass способен генерировать 739 лошадиных сил.

Mercedes-AMG GT2 был представлен в конце прошлого года — и тогда в AMG подчёркивали, что это самый мощный из когда-либо созданных ателье клиентских автомобилей.

Права на видео принадлежат Mercedes-AMG. Полностью посмотреть ролик вы можете на официальном YouTube-канале Mercedes-AMG.

В оригинальной версии двигатель GT2 развивает 697 лошадиных сил, таким образом, GT2 Pro на 40 л. с. мощнее. На презентации GT2 в AMG также отметили, что по своим ходовым характеристикам автомобиль превосходит технику класса GT3.

Отметим, что на аукционе RM Sotheby’s, который пройдёт в Лас-Вегасе в дни Гран-при Формулы-1, с молотка уйдёт редкий Mercedes-AMG GT Black Series Project One Edition — его стоимость оценивается в $ 650-800 тыс. Кроме того, на мероприятии будет продан редчайший родстер CLK GTR, созданный на базе спортпрототипа, и шасси Льюиса Хэмилтона, на котором он в 2013 году завоевал свою первую победу в составе немецкой команды.