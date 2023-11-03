Сайнс — лучший в первой практике ГП Бразилии, Леклер — второй, Ферстаппен — 16-й

На трассе «Автодром Интерлагос — Жозе Карлос Пас» в Сан-Паулу завершилась первая свободная тренировка Гран-при Бразилии Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший. Второе время продемонстрировал его партнёр по команде Шарль Леклер, третьим стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Гран-при Бразилии. Первая свободная тренировка:

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.11,732.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,108.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,133.

4. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,196.

5. Александер Албон («Уильямс») +0,312.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,404.

7. Пьер Гасли («Альпин») +0,452.

8. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,749.

9. Логан Сарджент («Уильямс») +0,847.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,860.

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,883.

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,906.

13. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,982.

14. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,046.

15. Эстебан Окон («Альпин») +1,047.

16. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,061.

17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,280.

18. Серхио Перес («Ред Булл») +1,324.

19. Ландо Норрис («Макларен») +1,897.

20. Оскар Пиастри («Макларен») +2,106.