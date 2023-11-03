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Сайнс — лучший в первой практике ГП Бразилии, Леклер — второй, Ферстаппен — 16-й

Сайнс — лучший в первой практике ГП Бразилии, Леклер — второй, Ферстаппен — 16-й
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На трассе «Автодром Интерлагос — Жозе Карлос Пас» в Сан-Паулу завершилась первая свободная тренировка Гран-при Бразилии Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший. Второе время продемонстрировал его партнёр по команде Шарль Леклер, третьим стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Гран-при Бразилии. Первая свободная тренировка:

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.11,732.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,108.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,133.
4. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,196.
5. Александер Албон («Уильямс») +0,312.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,404.
7. Пьер Гасли («Альпин») +0,452.
8. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,749.
9. Логан Сарджент («Уильямс») +0,847.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,860.
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,883.
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,906.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,982.
14. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,046.
15. Эстебан Окон («Альпин») +1,047.
16. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,061.
17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,280.
18. Серхио Перес («Ред Булл») +1,324.
19. Ландо Норрис («Макларен») +1,897.
20. Оскар Пиастри («Макларен») +2,106.

Формула-1 2023. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Свободная практика 1
03 ноября 2023, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
1:11.732
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.108
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.133
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