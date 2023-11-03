Сайнс — лучший в первой практике ГП Бразилии, Леклер — второй, Ферстаппен — 16-й

На трассе «Автодром Интерлагос — Жозе Карлос Пас» в Сан-Паулу завершилась первая свободная тренировка Гран-при Бразилии Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший. Второе время продемонстрировал его партнёр по команде Шарль Леклер, третьим стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.
Гран-при Бразилии. Первая свободная тренировка:
1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.11,732.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,108.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,133.
4. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,196.
5. Александер Албон («Уильямс») +0,312.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,404.
7. Пьер Гасли («Альпин») +0,452.
8. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,749.
9. Логан Сарджент («Уильямс») +0,847.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,860.
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,883.
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,906.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,982.
14. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,046.
15. Эстебан Окон («Альпин») +1,047.
16. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,061.
17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,280.
18. Серхио Перес («Ред Булл») +1,324.
19. Ландо Норрис («Макларен») +1,897.
20. Оскар Пиастри («Макларен») +2,106.
- 3 ноября 2023
-
18:45
-
18:39
-
18:38
-
18:03
-
17:35
-
17:07
-
16:42
-
16:17
-
16:00
-
15:49
-
14:47
-
14:29
-
14:16
-
13:57
-
13:25
-
12:43
-
11:58
-
11:24
-
10:36
-
10:04
-
09:29
-
00:26
- 2 ноября 2023
-
23:52
-
23:27
-
23:05
-
22:51
-
22:21
-
22:14
-
21:34
-
21:16
-
21:02
-
20:31
-
19:48
-
19:40
-
19:29