Альберт Фабрега извинился за свои твиты о слухах из паддока, назвав их ошибкой

Известный испанский журналист Формулы-1 Альберт Фабрега принёс извинения за свои недавние высказывания в социальных сетях.

Напомним, ранее Фабрега оставил загадочное послание, смысл которого не раскрыл: «Не хочу верить в слух, который мне только рассказали. Нет». На следующий день Фабрега прокомментировал собственное сообщение. «По поводу слуха, о котором я писал. Как следует из тона, я бы не хотел, чтобы это действительно произошло», — добавил журналист.

«Я хочу извиниться за свои твиты о слухах, которые я услышал в паддоке. Это была ошибка, и я прошу прощения у всех, кого я мог обидеть», — написал Фабрега на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, с 3 по 5 ноября проходит Гран-при Бразилии Формулы-1.