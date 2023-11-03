«Уверен, Макс мне поможет». Перес — о помощи Ферстаппена в борьбе за второе место

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что рассчитывает на помощь партнёра по команде Макса Ферстаппена в борьбе с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном за второе место в общем зачёте пилотов текущего сезона Формулы-1.

«Мы об этом не разговаривали. Но если такая ситуация возникнет, уверен, Макс мне поможет.

Сход в домашней гонке? Это было очень больно. Очень грустный день. Это обидно, особенно если думать о том, как всё могло быть без того контакта. Я был близок к тому, чтобы у меня получилось. В то же время я понял, что выложился на сто процентов. Я боролся за лидерство и рискнул. Риск не оправдался», — приводит слова Переса Autosport.

Ранее сам Ферстаппен высказался о помощи Пересу в борьбе за вторую строчку.