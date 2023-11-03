Квалификация Гран-при Бразилии задерживается из-за аварии в тренировке Кубка Porshe

Старт квалификации Гран-при Бразилии откладывается на 15 минут в связи с аварией на тренировке бразильского Кубка Porshe.

Ожидается, что старт квалификации начнётся в 21:15 мск.

Напомним, в первой тренировке на Гран-при Бразилии, который проходит на трассе «Автодром Интерлагос — Жозе Карлос Пас» в Сан-Паулу, лучший результат показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший, следом за ним расположился напарник по команде Шарль Леклер, а третье место осталось за Джорджем Расселлом из «Мерседеса».

Отметим, что в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший на тот момент двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте победу также одержал Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

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