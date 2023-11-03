Формула-1 изучает новый формат уикенда Гран-при со спринтом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подтвердил, что Формула-1 изучает возможность серьёзных изменений формата уикенда Гран-при со спринтом. Сегодня появилась информация, что квалификация спринта будет перенесена на пятницу, спринт – на утро субботы, а квалификация основной гонки – на день субботы.

«Да, это правда. Мы говорили со Стефано, это его решение. Тогда будет легче всё соотнести: мы проводим квалификацию спринта в пятницу, а квалификацию к гонке – в два часа в субботу. То есть время мы знаем заранее. Возможно, это создало бы меньше путаницы.

Стоит ли увеличить время единственной тренировки на этапах со спринтом на 30 минут? Тут мы все в равных условиях. С инженерной точки зрения можно сказать, что нам хотелось бы иметь больше времени. Но идея спринтерских уикендов заключалась в том, чтобы создать больше опасностей, и это достигается за счёт 60 минут на тренировку», — приводит слова Вольфа Sky Sports.