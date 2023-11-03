Ферстаппен: мы знали, что дождь будет. Ощущения на финальных кругах были ужасные

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался после победы в квалификации Гран-при Бразилии, которая была завершена досрочно из-за сильного дождя.

«Мы не знали, когда, но знали, что дождь будет. Мы поговорили с Шарлем: ощущения на наших финальных кругах были ужасные. Мне кажется, ветер начал меняться — стал сильнее и изменил направление, из-за этого мы начали терять время.

Думаю, в гоночном темпе борьба будет плотной. Это было видно в квалификации, и я жду того же самого в гонке. На этой трассе очень сложно контролировать резину, но мы сделаем всё, что в наших силах. В прошлом году мы не справились, но, думаю, в этом году мы несколько лучше», — сказал Ферстаппен в интервью сразу после квалификации.