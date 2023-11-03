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Шарль Леклер: думал в конце круга просто заехать в боксы, а стал вторым!

Шарль Леклер: думал в конце круга просто заехать в боксы, а стал вторым!
Шарль Леклер
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал завоевание второго места в квалификации Гран-при Бразилии.

«Я никогда такого не испытывал за всю карьеру! Вроде въезжаешь в поворот, дождя нет, но машина невероятно скользит! Думал в конце круга просто заехать в боксы, но всё-таки закончил его и стал вторым. Это настоящий сюрприз. Сумасшедшая сессия для всех, кто был на трассе.

Посмотрим, что будет с точки зрения гоночного темпа — в уикендах со спринтами это всегда под вопросом. Но я надеюсть, что всё будет хорошо. И что завтра и в воскресенье особо не будет дождя», – сказал Леклер в интервью после квалификации Гран-при Бразилии.

Отметим, что квалификация была прервана в третьем сегменте, из-за погодных условий на трассе в бразильском городе Сан-Паулу.

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