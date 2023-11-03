Хэмилтон оторвался от Расселла в квалификационной дуэли, Стролл в третий раз выше Алонсо

По итогам квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1 Льюис Хэмилтон, показав пятое время, в 11-й раз в сезоне опередил своего напарника по «Мерседесу» Джорджа Расселла и увеличил отрыв от него во внутрикомандной дуэли. После 20 квалификаций сезона-2023 экс-чемпион опережает Расселла со счётом 11:9.

В дуэли гонщиков «Альфа Таури» Юки Цунода в третий раз в пяти совместных выступлениях опередил Даниэля Риккардо и вновь повёл в счёте — 3:2.

Из неожиданных результатов следует выделить третье место Лэнса Стролла на фоне четвёртой позиции Фернандо Алонсо. Это лишь третий в сезоне случай, когда канадец квалифицировался выше экс-чемпиона (ранее Стролл побеждал Алонсо в квалификациях в Барселоне и Шпильберге).

Также отметим победу Эстебана Окона над Пьером Гасли. Это первый успех Окона после Гран-при Сингапура. У Эстебана уже нет шансов опередить напарника по итогам сезона, тем не менее счёт между ними сократился до 12:8.

Формула-1. Сезон-2023. Квалификационные дуэли:

«Альфа Таури»: Цунода — 3:2 — Риккардо;

«Мерседес»: Хэмилтон — 11:9 Расселл;

«Альпин»: Гасли — 12:8 — Окон;

«Феррари»: Леклер — 13:7 — Сайнс;

«Альфа Ромео»: Боттас — 14:6 — Чжоу;

«Хаас»: Хюлькенберг — 14:6 — Магнуссен;

«Макларен»: Норрис — 14:6 — Пиастри;

«Астон Мартин»: Алонсо — 17:3 — Стролл;

«Ред Булл»: Ферстаппен — 18:2 — Перес;

«Уильямс»: Албон — 20:0 — Сарджент.

Победу в квалификации, которая определила расстановку на старте воскресного Гран-при Бразилии, одержал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Второе время показал Шарль Леклер, следом за ним расположились Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон.

Напомним, текущий уикенд проходит в формате со спринтом — в рамках субботней программы пилотам предстоит ещё одна квалификация и короткий заезд, который стартует в 21:30 по Москве.