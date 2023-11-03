Ландо Норрис: машина была великолепна и достаточно быстра, чтобы оказаться на поуле

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Бразилии. Напомним, третий сегмент был завершён досрочно из-за сильного дождя.

«Честно говоря, это было здорово. Машина была великолепна. Вероятно, она была достаточно быстра, чтобы оказаться сегодня на поуле. Очень расстроен тем, что всё закончилось именно так.

Я не знаю, что вы думаете на этот счёт, но машина была потрясающей, она очень оживилась в квалификации и была достаточно хороша, чтобы стать самой быстрой. Очевидно, что проехать круг и собрать его воедино в третьем сегменте — это уже другое дело, но машина была быстрой.

Итак, ещё одна разочаровывающая суббота, но мы мало что могли изменить», — сказал Норрис после квалификации.