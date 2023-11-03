Расселл, Гасли и Окон вызваны к стюардам по итогам квалификации Гран-при Бразилии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл и гонщики «Альпин» Пьер Гасли и Эстебан Окон попали под расследование из-за возможных нарушений правил в квалификации Гран-при Бразилии.

Все трое пилотов вызваны к стюардам из-за того, что во время квалификации были замечены в блокировке соперников.

Напомним, третий сегмент квалификации был завершён досрочно из-за сильного дождя и грозы.

Лучший результат в квалификации Гран-при Бразилии показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третье время у пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла. Джордж Расселл показал седьмое время, Эстебан Окон продемонстрировал 12-й результат, а его партнёр по команде Пьер Гасли стал 13-м.

Гран-при Бразилии проходит с 3 по 5 ноября.