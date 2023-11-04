Сайнс — о восьмом месте: шторм пришёл очень быстро. Я очень расстроен

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал восьмой результат по итогам квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1.

«Я очень расстроен, ведь ощущения от машины были хорошие, но мы упустили хорошую возможность. Шторм пришёл очень быстро, поднялся сильный ветер, и он повлиял на мой круг. Я пытался справиться и собрать круг, однако было невероятно сложно, и круг не получился хорошим. Мы были одной из последних машин в очереди на пит-лейне, а в таких ситуациях каждая секунда на счету. Ситуация такая, какая есть, так что теперь настало время сосредоточиться на субботе», — приводит слова Сайнса его официальный сайт.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:10,727.

2. Шарль Леклер («Феррари») – 1:11,021.

3. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:11,344.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:11,387.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:11,469.

6. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:11,590.

7. Ландо Норрис («Макларен») – 1:11,987.

8. Карлос Сайнс («Феррари») – 1:17,989.

9. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:12,321.

10. Оскар Пиастри («Макларен») – нет времени.

После второго сегмента вылетели:

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:10,547.

12. Эстебан Окон («Альпин») – 1:10,562.

13. Пьер Гасли («Альпин») — 1:10,567.

14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:10,723.

15. Александер Албон («Уильямс») – 1:10,840.

После первого сегмента вылетели:

16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:10,837.

17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 1:10,843.

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:10,955.

19. Логан Сарджент («Уильямс») – 1:11,035.

20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:11,275.