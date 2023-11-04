Сайнс — о восьмом месте: шторм пришёл очень быстро. Я очень расстроен

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал восьмой результат по итогам квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1.
«Я очень расстроен, ведь ощущения от машины были хорошие, но мы упустили хорошую возможность. Шторм пришёл очень быстро, поднялся сильный ветер, и он повлиял на мой круг. Я пытался справиться и собрать круг, однако было невероятно сложно, и круг не получился хорошим. Мы были одной из последних машин в очереди на пит-лейне, а в таких ситуациях каждая секунда на счету. Ситуация такая, какая есть, так что теперь настало время сосредоточиться на субботе», — приводит слова Сайнса его официальный сайт.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация:
Результаты третьего сегмента:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:10,727.
2. Шарль Леклер («Феррари») – 1:11,021.
3. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:11,344.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:11,387.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:11,469.
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:11,590.
7. Ландо Норрис («Макларен») – 1:11,987.
8. Карлос Сайнс («Феррари») – 1:17,989.
9. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:12,321.
10. Оскар Пиастри («Макларен») – нет времени.
После второго сегмента вылетели:
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:10,547.
12. Эстебан Окон («Альпин») – 1:10,562.
13. Пьер Гасли («Альпин») — 1:10,567.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:10,723.
15. Александер Албон («Уильямс») – 1:10,840.
После первого сегмента вылетели:
16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:10,837.
17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 1:10,843.
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:10,955.
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 1:11,035.
20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:11,275.