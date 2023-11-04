Серхио Перес: нам невероятно не повезло, я должен был быть в первом ряду

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес, показавший девятый результат в квалификации Гран-при Бразилии, заявил, что мог завоевать позицию на первом ряду стартовой решётки, если бы не вылет с трассы гонщика «Макларена» Оскара Пиастри в третьем сегменте.

«Нам сегодня просто невероятно не повезло. Я должен был быть в первом ряду. До последнего поворота мой круг был очень близок к кругу Макса, но я встретил Пиастри, поэтому не смог завершить круг.

Это означало, что я просто не показал никакого результата. Это очень разочаровывает, потому что я чувствовал, что всё могло быть намного лучше», — приводит слова Переса Motorsport.

Лучший результат в квалификации Гран-при Бразилии показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Третье время продемонстрировал пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл.

Гран-при Бразилии проходит с 3 по 5 ноября.