Вольф раскритиковал «Мерседес» за недостаточную адаптивность в квалификации

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команда слишком плохо отреагировала на сложные погодные условия в третьем сегменте квалификации Гран-при Бразилии.

«Думаю, вы видите, насколько незначительна была разница в плане кругов выезда из боксов и температуры. Мы оказались недостаточно адаптивны. Пилоты «Астон Мартин» сразу понеслись вперёд, Макс выехал из боксов на прогретых шинах и тоже понёсся — и они оказались быстрейшими машинами. А мы были на секунду или на восемь десятых медленнее, чем наши предыдущие времена. Это показывает, чего мы могли добиться. Думаю, всё было возможно — от первого места до восьмого. «Макларен» вот справился даже хуже нас», — приводит слова Вольфа Racingnews365.