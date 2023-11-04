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Вольф раскритиковал «Мерседес» за недостаточную адаптивность в квалификации

Вольф раскритиковал «Мерседес» за недостаточную адаптивность в квалификации
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Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команда слишком плохо отреагировала на сложные погодные условия в третьем сегменте квалификации Гран-при Бразилии.

«Думаю, вы видите, насколько незначительна была разница в плане кругов выезда из боксов и температуры. Мы оказались недостаточно адаптивны. Пилоты «Астон Мартин» сразу понеслись вперёд, Макс выехал из боксов на прогретых шинах и тоже понёсся — и они оказались быстрейшими машинами. А мы были на секунду или на восемь десятых медленнее, чем наши предыдущие времена. Это показывает, чего мы могли добиться. Думаю, всё было возможно — от первого места до восьмого. «Макларен» вот справился даже хуже нас», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

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