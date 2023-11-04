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Стартовая решётка Гран-при Бразилии Формулы-1

Стартовая решётка Гран-при Бразилии Формулы-1
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Стала известна предварительная стартовая решётка гонки Гран-при Бразилии Формулы-1 на «Автодроме Интерлагос — Жозе Карлос Пас» в Сан-Паулу с учётом штрафов пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла и гонщиков «Альпин» Пьера Гасли и Эстебана Окона. Начало гонки запланировано на 20:00 мск.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Шарль Леклер («Феррари»).
3. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
6. Ландо Норрис («Макларен»).
7. Карлос Сайнс («Феррари»).
8. Джордж Расселл («Мерседес»).
9. Серхио Перес («Ред Булл»).
10. Оскар Пиастри («Макларен»).
11. Нико Хюлькенберг («Хаас»).
12. Кевин Магнуссен («Хаас»).
13. Александер Албон («Уильямс»).
14. Эстебан Окон («Альпин»).
15. Пьер Гасли («Альпин»).
16. Юки Цунода («Альфа Таури»).
17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»).
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео»).
19. Логан Сарджент («Уильямс»).
20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию Гран-при Бразилии.

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