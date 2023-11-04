Глава «Мерседеса» может присоединиться к Рэтклиффу в сделке по покупке «Манчестер Юнайтед»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф может принять участие в сделке по покупке акций английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» британским миллиардером Джимом Рэтклиффом.

«Джим рассказал мне о своём предполагаемом векторе развития. Я очень уважаю его ценности, мы доверяем друг другу.

Джим и «Манчестер Юнайтед» – это история любви, ведь он там родился. Между нами, а также исполнительным директором «Мерседеса» Олой Каллениусом прочные личные отношения, нас называют «трое друзей», поскольку мы живём в прагматичном мире.

Если мы почувствуем, что я могу внести свой вклад, то рассмотрю вариант с присоединением к Джиму в «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Вольфа BBC со ссылкой на Press Association.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Рэтклифф приобретёт 25% акций «Манчестер Юнайтед» за £ 1,3 млрд (€ 1,4 млрд).