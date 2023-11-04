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Вассёр: расположение наших боксов на пит-лейне сработало против нас в квалификации

Вассёр: расположение наших боксов на пит-лейне сработало против нас в квалификации
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что расположение боксов команды на пит-лейне помешало занять более высокие места в квалификации Гран-при Бразилии. Гонщики команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс заняли второе и восьмое места соответственно, но испанец будет стартовать с седьмой позиции после штрафа пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла.

«Расположение наших боксов на пит-лейне сработало против нас в третьем сегменте, поскольку перед нами стояла целая очередь машин, и это усложняло жизнь нашим гонщикам в вопросе контроля температуры шин.

У всех был только один заезд, но Шарль очень хорошо справился с машиной и обеспечил старт в первом ряду. Тот факт, что он не думал, что проехал хороший круг, когда пересекал финишную черту, многое говорит о том, как трудно было пилотировать болид в таких условиях», — приводит слова Вассёра RaceFans.

Напомним, третий сегмент квалификации был завершён досрочно из-за сильного дождя и ветра.

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