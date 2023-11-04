Хельмут Марко: Макс сделает свою работу и точно не собирается дарить победу Чеко

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал слова гонщика команды Серхио Переса, выразившего надежду, что его напарник Макс Ферстаппен при необходимости поможет ему в борьбе с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном за вторую строчку в общем зачёте текущего сезона. Напомним, в прошлом сезоне Ферстаппен отказался пропускать Переса вперёд по ходу гонки в Бразилии.

«В прошлом году речь шла о пятом и шестом местах, разницы в любом случае практически не было бы. Макс сделает свою работу и точно не собирается дарить победу Чеко.

Мы обсудили с Пересом инцидент в Мексике. Он сказал, что испытывал сильные эмоции и был обязан попробовать выйти вперёд, иначе он не был бы настоящим мексиканцем. В любом случае он снова отлично чувствует машину и сосредоточен на том, чтобы занять второе место в общем зачёте», — приводит слова Марко Kronen Zeitung.