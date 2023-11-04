Canal+: Шварцман помогает «Феррари» из-за большого числа заболевших механиков

Резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман, вероятно, взял на себя необычные обязанности и вынужденно оказывает помощь механикам команды во время Гран-при Бразилии, утверждает Canal+.

По информации источника, в итальянской команде заболели сразу несколько механиков, что привело к нехватке людей.

«К сожалению, в «Феррари» несколько механиков болеют, и потому сейчас непонятно, кто будет делать пит-стопы. Это не шутка, это факт, мы только что получили эту информацию. Так что не исключено, что Роберт действительно помогает команде, потому что людей не хватает», — сказал комментатор Canal+ в эфире трансляции квалификации Гран-при Бразилии, когда в кадр попал Шварцман, следивший за ходом сессии с помощью технического монитора.

Напомним, победителем квалификации стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Гран-при Бразилии проходит с 3 по 5 ноября.