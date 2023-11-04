Первый сегмент спринт-квалификации прерван красными флагами из-за аварии Окона и Алонсо

Сегодня, 4 ноября, на трассе «Автодром Интерлагос — Жозе Карлос Пасе» проходит спринт-квалификация Гран-при Бразилии. По ходу первого сегмента пилот «Альпин» Эстебан Окон не справился с управлением на выходе из третьего поворота, задел болид пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и оказался в стене.

Пилот покинул болид, предварительно обозвав Алонсо идиотом. На момент аварии Окон занимал 16-е место и так и не смог продолжить борьбу. После аварии дирекция гонки объявила режим «красных флагов» и завершила первый сегмент квалификации.

После первого сегмента вылетели:

16. Эстебан Окон («Альпин»).

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

19. Александер Албон («Уильямс»).

20. Логан Сарджент («Уильямс»).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию спринт-квалификации Гран-при Бразилии.