В «Альпин» рассказали о состоянии Окона после аварии с Алонсо

Сегодня, 4 ноября, на трассе «Автодром Интерлагос — Жозе Карлос Пасе» состоялась спринт-квалификация Гран-при Бразилии, в первом сегменте которой пилот «Альпин» Эстебан Окон не справился с управлением в третьем повороте и, задев «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, оказался в стене. В команде «Альпин» прокомментировали состояние своего пилота.

«После инцидента в качестве меры предосторожности Эстебан будет доставлен в медицинский центр. Сейчас он обследован», — заявили в официальных социальных сетях команды «Альпин».

В случае, если Эстебан будет способен выйти на старт вечернего заезда, он начнёт спринт с 16-й позиции. Его напарник Пьер Гасли начнёт спринт 13-м. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию спринта.