«Просто глупое правило». Норрис отреагировал на то, что попал под расследование судей

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал тот факт, что он вызван к стюардам Гран-при Бразилии за то, что не уложился в максимальное допустимое время прохождения круга между двумя линиями сейфти-кара в спринтерской квалификации.

«Я попробовал ехать быстрее, но впереди меня были две машины. Это просто глупое правило. Две машины выехали из боксов в одно время, когда мы проезжали линию сейфти-кара, так что одной из них пришлось замедлиться. Ну или вы будете гоняться друг с другом, что глупо. В итоге замедлиться пришлось мне. В моих глазах это глупое правило», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Бразили. Спринт-квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.10,622.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)– 1.10,683.

3. Серхио Перес («Ред Булл») – 1.10,756.

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.10,857.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.10,940.

6. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1.10,019.

7. Шарль Леклер («Феррари») – 1.11,077.

8. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 1.11,122.

9. Карлос Сайнс («Феррари»)– 1.11,126.

10. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.11,189.

После второго сегмента вылетели:

11. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.11,727.

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1.11,752.

13. Пьер Гасли («Альпин») – 1.11,822.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1.11,872.

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – нет времени.

После первого сегмента вылетели:

16. Эстебан Окон («Альпин») – 1.12,388.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1.12,482.

18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1.12,497.

19. Александер Албон («Уильямс») – 1.12,525.

20. Логан Сарджент («Уильямс») – 1.12,615.