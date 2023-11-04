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«Просто глупое правило». Норрис отреагировал на то, что попал под расследование судей

«Просто глупое правило». Норрис отреагировал на то, что попал под расследование судей
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал тот факт, что он вызван к стюардам Гран-при Бразилии за то, что не уложился в максимальное допустимое время прохождения круга между двумя линиями сейфти-кара в спринтерской квалификации.

«Я попробовал ехать быстрее, но впереди меня были две машины. Это просто глупое правило. Две машины выехали из боксов в одно время, когда мы проезжали линию сейфти-кара, так что одной из них пришлось замедлиться. Ну или вы будете гоняться друг с другом, что глупо. В итоге замедлиться пришлось мне. В моих глазах это глупое правило», — приводит слова Норриса Sky Sports.

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Формула-1. Гран-при Бразили. Спринт-квалификация:

Результаты третьего сегмента:
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.10,622.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)– 1.10,683.
3. Серхио Перес («Ред Булл») – 1.10,756.
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.10,857.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.10,940.
6. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1.10,019.
7. Шарль Леклер («Феррари») – 1.11,077.
8. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 1.11,122.
9. Карлос Сайнс («Феррари»)– 1.11,126.
10. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.11,189.

После второго сегмента вылетели:
11. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.11,727.
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1.11,752.
13. Пьер Гасли («Альпин») – 1.11,822.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1.11,872.
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – нет времени.

После первого сегмента вылетели:
16. Эстебан Окон («Альпин») – 1.12,388.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1.12,482.
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1.12,497.
19. Александер Албон («Уильямс») – 1.12,525.
20. Логан Сарджент («Уильямс») – 1.12,615.

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