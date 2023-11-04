Ферстаппен рассказал, почему ему не удалось выиграть спринт-квалификацию

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о спринт-квалификации Гран-при Бразилии, в которой он занял второе место, и объяснил, почему ему не удалось завоевать поул на главный субботний заезд.

«Всё было очень напряжённо. Весь мой последний круг, первый сектор и начало второго сектора, — просто не совсем получились. Произошла маленькая ошибка во втором повороте, где я потерял заднюю часть болида, и в четвёртом повороте был медленным.

Всегда немного тяжело, когда доступен лишь один комплект резины и тебе приходится рисковать всем. Возможно, ты будешь вознаграждён, но сегодня я немного не дотянул», — сказал Ферстаппен по окончании сессии.

Ферстаппен разделит первый ряд стартовой решётки с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию спринта Гран-при Бразилии, который начнётся в 21:30 мск.