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Алонсо ответил, будет ли его болид готов к спринту после аварии с Оконом

Алонсо ответил, будет ли его болид готов к спринту после аварии с Оконом
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Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал об аварии с Эстебаном Оконом и предположил, что его болид будет восстановлен к спринту. Отметим, что после аварии в первом сегменте спринт-квалификации Алонсо не удалось принять участие во втором сегменте и, таким образом, он начнёт спринт с 15-й позиции.

«Мне сказали, что он потерял немного свой болид, и это была одна из тех ситуаций, когда я оказался не в том месте и не в то время. У нас был отличный темп в квалификации, но нам пришлось бороться немного усерднее в спринтерской квалификации, поэтому есть некоторые вопросы о нашем темпе, но я уверен в себе больше, чем в Мексике и США.

Будет ли машина отремонтирована к спринту? Всё должно быть в порядке», — приводит слова Алонсо Racingnews365.

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