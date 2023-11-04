Пилоты «Феррари» заявили, что пожертвовали комплектами «софт» ради гонок

Сегодня, 4 ноября, на трассе «Автодром Интерлагос — Жозе Карлос Пасе» состоялась спринт-квалификация Гран-при Бразилии. Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс вышли в третий сегмент квалификации, однако решили сэкономить комплект резины «софт» на остаток уикенда, в связи с чем заняли лишь восьмое и девятое места.

«Ничего особенного, я не знаю, кто ещё был на использованных комплектах, но мы были на старых шинах. Мы ожидали, что результат будет не очень хорошим, но мы оставили свежий комплект на уикенд. Так что давайте посмотрим, окупится ли это, но я надеюсь», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

«На «медиумах» мы были вполне конкурентоспособны в первом и втором сегменте. А затем, что касается «софта», мы решили оставить свежий комплект для гонки. В третьем сегменте мы решили немного пожертвовать спринт-квалификацией, чтобы надеяться, что в воскресенье гонка будет лучше», — сказал Сайнс.