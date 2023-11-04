Окон: Алонсо повернул в середине поворота и не оставил мне достаточно места

Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон заявил, что считает представителя «Астон Мартин» Фернандо Алонсо виновным в их столкновении в спринтерской квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1. Алонсо находился на медленном круге и за пределами гоночной траектории, когда его машину задел Окон, которого чуть занесло в третьем повороте.

«Я слышал, люди говорят, что я потерял машину, — это неправда. У нас были подобные корректировки рулём на протяжении сессии. Фернандо повернул налево в середине поворота и не оставил мне достаточно места. И в итоге мы столкнулись. Он пытался отвечать на все аргументы, говоря, что оставил мне достаточно места. Но реальность такова, что, если бы Фернандо не было справа, мы бы не столкнулись», — приводит слова Окона LWOS.