Стало известно решение ФИА в отношении Окона и Алонсо из-за аварии в спринт-квалификации

Сегодня, 4 ноября, на трассе «Автодром Интерлагос — Жозе Карлос Пасе» в рамках Гран-при Бразилии проходят субботние заезды: спринт-квалификация и спринтерская гонка. Во время первого сегмента спринт-квалификации пилот «Альпин» Эстебан Окон не смог справиться с управлением болидом на выходе из третьего поворота и, задев «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, отправился в стену.

Дирекция гонки взяла на рассмотрение инцидент, произошедший с французским пилотом, и пришла к выводу, что Алонсо был уведомлён, что Окон выходит на высокой скорости из второго поворота, вследствии чего Алонсо сдвинулся с траектории, чтобы у Окона была возможность проехать. В третьем повороте Окон потерял баланс и выехал за пределы трассы на выходе из третьего поворота. В то же время Алонсо сдвинулся ближе к гоночной трактории и оставил меньше пространства Окону. Совокупность факторов привела к аварии.

Стюарды определили, что пилоты действовали оправданно и без злого умысла. Соответственно, штрафы им не были выписаны.