Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Альпин» успели восстановить болид Окона к спринту и раскрыли, что им пришлось заменить

В «Альпин» успели восстановить болид Окона к спринту и раскрыли, что им пришлось заменить
Комментарии

Сегодня, 4 ноября, состоялась спринт-квалификация Гран-при Бразилии, в первом сегменте которой французский пилот «Альпин» Эстебан Окон не справился с управлением своим болидом и разбил его о стену на выходе из третьего поворота трассы «Интерлагос».

«Над машиной Эстебана ведутся работы, и она будет готова к сегодняшней спринтерской гонке. Изменения, которые будут внесены в болид: переднее крыло, коробка передач, подвеска, заднее антикрыло, днище и левая сторона кузова. Двигатель и шасси в порядке», — сообщили в социальных сетях «Альпин».

Напомним, спринт Гран-при Бразилии начнётся сегодня в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию главного субботнего заезда Гран-при Бразилии.

Материалы по теме
Странная авария Окона и Алонсо в Бразилии. А Норрис всё-таки стал первым, но с ошибкой
Странная авария Окона и Алонсо в Бразилии. А Норрис всё-таки стал первым, но с ошибкой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android