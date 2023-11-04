В «Альпин» успели восстановить болид Окона к спринту и раскрыли, что им пришлось заменить

Сегодня, 4 ноября, состоялась спринт-квалификация Гран-при Бразилии, в первом сегменте которой французский пилот «Альпин» Эстебан Окон не справился с управлением своим болидом и разбил его о стену на выходе из третьего поворота трассы «Интерлагос».

«Над машиной Эстебана ведутся работы, и она будет готова к сегодняшней спринтерской гонке. Изменения, которые будут внесены в болид: переднее крыло, коробка передач, подвеска, заднее антикрыло, днище и левая сторона кузова. Двигатель и шасси в порядке», — сообщили в социальных сетях «Альпин».

Напомним, спринт Гран-при Бразилии начнётся сегодня в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию главного субботнего заезда Гран-при Бразилии.