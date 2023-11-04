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«Всё дело было в контроле резины». Ферстаппен — о победе в спринте Гран-при Бразилии

«Всё дело было в контроле резины». Ферстаппен — о победе в спринте Гран-при Бразилии
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился эмоциями от спринта Гран-при Бразилии, в котором он занял первое место, рассказав об износе покрышек и оценив шансы на победу в воскресной гонке.

«Конечно, было важно попробовать прорваться вперёд на старте. Изначальный старт был не очень впечатляющим, но вторая его часть была очень хорошей, что позволило поравняться с Норрисом. Потом, всё дело было в управлении резиной. Здесь, на этой трассе, покрышки сильно изнашиваются, 24 круга на одном комплекте — это очень длинная дистанция, поэтому мы просто пытались поддерживать стабильное время на круге, и я думаю, что мы неплохо справились с гонкой.

Этап в прошлом году был очень трудным для нас, но сегодня всё было намного лучше. Все равны здесь, но вы не можете давить изо всех сил. Речь идёт о контроле резины, и я считаю, что мы сегодня справились с этим.

Это отличный старт [уикенда]. Думаю, мы многому научились во время этой гонки. Надеюсь, завтра мы сможем сделать что-то подобное», — сказал Ферстаппен после спринта.

Формула-1 2023. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт
04 ноября 2023, суббота. 21:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
30:07.209
2
Ландо Норрис
McLaren
+4.287
3
Серхио Перес
Red Bull
+13.617
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