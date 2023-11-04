Вольф: не существует волшебного винта, который можно повернуть, чтобы всё исправить

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о выступлении его команды в спринте Гран-при Бразилии. Вольф отметил проблемы, которые необходимо решить его команде, чтобы улучшить результаты в основной гонке.

«Думаю, что вначале мы перестарались, но машина была неправильно сбалансирована, а потом появилось скольжение, что просто убило покрышки. То же самое случилось с Джорджем [Расселлом] в Мексике.

Думаю, у нас была слишком слабая задняя часть болида, и, очевидно, её баланс был на острие ножа. Научиться удерживать темп — это задача на завтра, но это тяжёлый день. Не думаю, что существует какой-то волшебный винт, который можно повернуть, и всё будет исправлено.

Было очень жарко, всё сегодня было против нас. Нам нужно почесать затылок, чтобы понять, что мы можем сделать завтра, чтобы улучшить результаты», — сказал Вольф после спринта.