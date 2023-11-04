Баттон: давайте избавимся от спринтов!

Экс-пилот Формулы-1, чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон по окончании спринтерских заездов, прошедших в субботу, 4 ноября, в рамках Гран-при Бразилии, высказался против проведения коротких гонок в Формуле-1.

«Да, давайте избавимся от спринта», — написал Баттон в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, уикенды со спринтами впервые появились в Формуле-1 в сезоне-2021. В дальнейшем формат был переработан, и теперь к спринтерской гонке проводится дополнительная квалификация, топ-8 пилотов получают очки, а результаты спринта перестали влиять на стартовую решётку основной гонки.

Также против формата уикендов со спринтами ранее высказывался пилот «Ред Булл», трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен. Он заявлял, что из-за спринтерских гонок основные гонки становятся слишком предсказуемыми, так как становится известен предварительный расклад сил.