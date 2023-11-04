Ферстаппен высказал негодование по поводу новых правил выезда с пит-лейна

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен новыми правилами касательно выезда с пит-лейна, принятыми ФИА. Напомним, ФИА запретила пилотам останавливаться на полосе движения в боксах во время квалификационных сессий.

«На трассе в Бразилии довольно длинный выход из пит-лейна, а также есть стены. Однако на некоторых трассах, если это реализовать, мы будем очень медленно ехать по прямой, где мимо нас со скоростью более 300 км/ч будут проезжать другие пилоты, когда мы будем передвигаться со скоростью от 15 до 20 км/ч, чтобы создать дистанцию, что я считаю чрезвычайно опасным.

Я считаю, что это совершенно не работает, а только создаёт ещё больше проблем. Посмотрите, что происходило вчера: пилоты, включая меня, ехали по траве, пытаясь обогнать другие болиды. Это просто беспорядок. В каждой квалификации от шести до восьми болидов отмечаются как слишком медленные. Я не знаю, чего мы пытаемся достичь», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.

Отметим, что в связи с нововведениями по итогам квалификации к основной гонке Джордж Расселл из «Мерседеса» и пилоты «Альпин» Пьер Гасли и Эстебан Окон оштрафованы на две позиции в стартовой решётке воскресной гонки за нарушение нового правила.