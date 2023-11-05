Марко прокомментировал победу Ферстаппена и финиш пилотов «Ред Булл» в топ-9 в спринте

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подвёл итоги спринтерской гонки Гран-при Бразилии Формулы-1.
«Было ясно, что Макс собирался достать Ландо в первом же повороте. Он начал сильнее атаковать только ближе к финишу, а до этого речь шла о тактическом контроле состояния шин и контроле отрыва, чтобы Ландо не попал в зону DRS.
Серхио провёл хорошие обгоны, у Юки была отличная гонка. Ну а Даниэлю не хватило всего одного круга. В целом, четыре наши машины попали в первую девятку, так что мы можем быть очень довольны», — приводит слова Марко GPBlog.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 24 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +4,287.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +13,617.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +25,870.
5. Шарль Леклер («Феррари») +28,560.
6. Юки Цунода («Альфа Таури» +29,210.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +34,726.
8. Карлос Сайнс («Феррари») +35,106.
9. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +35,303.
10. Оскар Пиастри («Макларен») +38,219.
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +39,061.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +39,478.
13. Пьер Гасли («Альпин») +40,621.
14. Эстебан Окон («Альпин») +42,828.
15. Александер Албон («Уильямс») +43,394.
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +56,507.
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +58,723.
18 Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.00,330.
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.00,749.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1.00,945.